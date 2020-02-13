شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمح الدولى "ينط الحبل" بـ تى شيرت الأهلى فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مشجع النادى الأهلى الشهير أمح الدولي متابعيه بمقطع فيديو جديد أثناء ممارسته الرياضة فى الجيم وأثناء نطه للحبل بطريقة كوميدية، مرتدياً زى الأهلى بالكامل عبر حسابه الشخصى بانستجرام، وسرعان ما حصد عدد مشاهدات كبير.

وحصل أمح منذ أيام على درع "يوتيوب" الفضى، بعدما حققت القناة أكثر من 17 مليون مشاهدة فى أقل من عام، ونشر أمح صورة تجمعه بأحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى، وعلق عليها، "ربنا يخليك ليا يا حبيبى اتبسط وفرحت أوى أحلى مفاجأة حصلتلى فى حياتى أنا مش عارف اقولك ايه انتا ديما بتفرحنى وبتبسطنى بحبك يا شيخ.. الحمد لله حصلت على درع اليوتيوب".

كما شارك أمح منذ أيام بمقطع فيديو من احتفاله مع حسين الشحات بوصول الأهلى لدور الـ 8 من دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الهلال، وظهر مع النجم حسين الشحات وهم يرقصان على أحد الأغانى الشعبية احتفالات بصعود الأهلى على حساب الهلال السودانى، وعلق على الفيديو قائلا، "فرحة حسين الشحات وامح الدولى بالصعود وكسبرة".

كما شارك أمح متابعيه بمقطع فيديو جديد له مع صلاح أمين لاعب نادى مصر المقاصة، وهما يتشاجران بشكل كوميدى لاقى اعجاب الجمهور