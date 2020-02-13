الخروبى يقود تدريبات دجلة اليوم لحين التعاقد مع مدير فنى جديد

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وكان الجزائرى مصطفى الخروبى الأقرب لتولى القيادة الفنية لوادى دجلة عقب رحيل اليونانى تاكيس جونيس، قبل أن يدخل على ماهر فى الصورة ويعقد جلسة مع ماجد سامى صباح أمس للتفاوض ويحدث انقسام فى الأراء داخل المجلس حول تعيين الخروبى أم على ماهر، ولم تحسم إدارة النادى الدجلاوى القرار الرسمى، ليدخل اليونانى تراينوس ديلاس دائرة المرشحين ويحضر إلى القاهرة للتفاوض.
وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.
قاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.
ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.
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