شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الزمالك وسبورتنج فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الزمالك أمام سبورتنج فى آخر جولات الأدوار الأولى ببطولة دورى سوبر السلة، والتى تقام يوم 16 فبراير الجارى.

وتقام المباراة بصالة عبد الرحمن فوزى بالزمالك فى الخامسة مساءً بدلا من السادسة، نظرا لظروف البث التليفزيونى، على أن لا يتغير يوم خوض اللقاء، ويقام الأحد المقبل 16 فبراير كما هو.

وتغلب الزمالك أمس على الجزيرة فى بطولة الدورى بنتيجة 68/64 فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى .

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وجاء ترتيب بطولة الدورى بتصدر الاتحاد السكندرى برصيد 24 نقطة، ويليه الأهلى 23 نقطة، والجزيرة 23 نقطة وسبورتنج 20 نقطة، والزمالك 19 نقطة، وسموحة 18 نقطة، ومصر للتأمين 15 نقطة، وطلائع الجيش 14 نقطة.

يذكر أن فريق سيدات سلة سبورتنج توج بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالشارقة فى الإمارات بعد الفوز على الفحيص بنتيجة 61/59.

كان فريق سبورتنج طلب استعارة ثريا محمد لاعبة الأهلى خلال مشاركته فى دورة الألعاب العربية التى تقام بالإمارات، وهو ما وافق عليه الفريق الأحمر، إلا أنه هناك مباراة مع الجزيرة فى كأس السيدات، فطلب الأهلى تأجيل المباراة على أن يتم خوضها عقب عودة اللاعبة من البطولة، لكن مسئولى الجزيرة رفضوا التأجيل وتمسكوا بالموعد المحدد.