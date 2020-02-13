شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل الشديد تحيط بمصير محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وموقفه من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات، والتي نستعرضها في السطور التالية:

س: هل تسمح اللائحة بمشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد؟

ج: نعم.. تسمح اللائحة لكل منتخب بالاستعانة بـ3 لاعبين كبار بجانب القائمة العادية، بحيث تضم قائمة كل منتخب 18 لاعباً بينهم 3 كبار.

س: هل تم استدعاء محمد صلاح بشكل رسمى؟

ج: لم يتم استدعاؤه بشكل رسمى، ولكن شوقى غريب أكد أنه يرغب فى مشاركة الفتى الذهبى معه، وينتظر رد صلاح ومدربه فى ليفربول يورجن كلوب.

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س: هل تسبب مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد أزمة لنادى ليفربول؟

ج: هناك تقارير صحفية إنجليزية تحدثت عن عدم رغبة يورجن كلوب فى مشاركة صلاح بالأولمبياد، خاصة أن موعدها يتزامن مع معسكر ليفربول الأخير قبل انطلاق الدورى الإنجليزى الجديد، وهو ما يحرم صلاح من فترة الإعداد بجانب إمكانية غيابه عن الأسابيع الأولى من الموسم الجديد.

س: هل لوائح الفيفا تجبر صلاح على اللعب مع المنتخب الأولمبى؟

ج: لا.. لأن أولمبياد طوكيو 2020 غير مدرجة فى الأجندة الدولية للفيفا، وبالتالى لا يحق للمنتخب الأولمبى الاستعانة باللاعب، وإنما يتم ذلك بالتراضى بين المنتخب واللاعب وناديه الإنجليزى.

س: ما موقف اتحاد الكرة من الأزمة؟

ج: اتحاد الكرة فوّض عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية بالتواصل مع صلاح ومسئولى ليفربول لإقناعهم بمشاركة اللاعب فى الأولمبياد.