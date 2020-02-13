بالفيديو.. بـ"الكعب" أزارو يقدم أولى اسهاماته مع الاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قدّم المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الاتفاق السعودي والمعار من صفوف الأهلي، أولى اسهاماته رفقة فريقه خلال مباراة الحزم ضمن حسابات الأسبوع الـ18.
أزارو قدّم تمريرة بـ"الكعب" في الدقيقة 51 جعلت زميله سعد السلولي ينفرد بالمرمى ويسجل هدف الاتفاق الأول في المباراة.
أزارو دوّن مشاركته الثالثة مع الاتفاق منذ انتقاله من صفوف الأهلي حيث لم يسجل أي هدف حتى الآن.
وانتقل أزارو (24 عامًا) إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
جدير بالذكر أن أزارو حصل على لقب هداف الدوري المصري مع الأهلي بعدما سجل 18 هدفًا في موسم (2017 - 2018).
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