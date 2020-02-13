قائد الترجي: الزمالك يمتلك الخبرة في المناسبات الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف خليل شمام قائد فريق الترجي التونسي، أن الزمالك يمتلك الكثير من الخبرات خاصة إذا يتعلق الأمر في المواعيد والمناسبات الكبرى.
قائد الترجي أضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "المغرب" التونسية، اليوم الخميس :"علينا التعامل مع اللقاء بكل جدية وتركيز حتى لا نعيد سيناريو الموسم الماضي".
وتابع :"هدفنا تجنب خيبة لقاء الرجاء الذي كنّا نمتلك فيه جميع المؤهلات والإمكانيات لتحقيق النجاح لكن غياب التركيز جعلنا نمر بجانب الحدث الذي تعاملنا منه الكثير".
ويواجه الزمالك خصمه الترجي على ملعب "الغرافة" ضمن بطولة السوبر الأفريقي والتي تحتضنها قطر للموسم الثاني على التوالي.
الزمالك يخوض المباراة باعتباره بطلاً للكونفدرالية الأفريقية، بينما يلعب الترجي نظرًا لتتويجه بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي.
مواجهة الزمالك والترجي ستجدد مرة أخرى في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام مباراة الذهاب في مصر بينما تلعب مباراة العودة في تونس.
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