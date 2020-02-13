عربي جديد في بريميرليج.. زياش إلى تشيلسي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب آياكس أمستردام الهولندي ليكون وافدًا جديدًا للدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وبحسب التقارير الإنجليزية فإن صفقة انتقال زياش من آياكس أمستردام إلى تشيلسي ستكلف خزينة "البلوز" إلى ما يقرب من 45 مليون يورو.

نجم آياكس انتقل إلى فريق العاصمة الهولندية في 2016 ليدافع عن قميص النادي في 160 مباراة سجل من خلالها 49 هدفًا.

وسيشهد الدوري الإنجليزي وافدًا جديدًا من اللاعبين العرب حيث يشارك النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول، في المقابل يلعب نجم الجزائر رياض محرز مع مانشستر سيتي.