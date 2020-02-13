"المال سر الهيمنة".. كارتيرون يوضح سبب تتويج أندية شمال أفريقيا بالبطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، سبب تفوق أندية شمال أفريقيا في الفوز بالبطولات سواء كانت دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية.

كارتيرون قال في تصريحات خاصة لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية :"سر هيمنة أندية شمال أفريقيا على البطولات يعود لأسباب مادية بالنسبة لي ".

وتابع :"في المغرب لديهم أموال وفي تونس أيضًا ونادي مثل الترجي التونسي لديه أموال كبيرة، ومصر لديها أموال جيدة".

المدير الفني الفرنسي أوضح سبب غياب أندية جنوب أفريقيا في المنافسة على الألقاب قاريًا، قائلاً :"أشعر أن أندية جنوب أفريقيا تركز على الدوري بسبب المكاسب المادية الكبيرة".

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وأنهى :"أرى أن أندية مثل أورلاندو بايرتس أو كايزر تشيفز لديها الأفضلية عن صنداونز والذي وصل إلى دور ربع النهائي من النسخة الحالية".

كارتيرون على الصعيد الأفريقي حقق لقبين الأول كان مع مازيمبي الكونغولي عندما توج بدوري أبطال أفريقيا في نسخة (2014 - 2015)، والثاني كان لقب السوبر الأفريقي أمام الترجي بالنسخة الأخيرة.

ويستعد كارتيرون رفقة فريقه الزمالك من أجل مواجهة الترجي التونسي، غدًا الجمعة، في إطار بطولة السوبر الأفريقي والتي ستقام بقطر للنسخة الثانية على التوالي.

الزمالك أيضًا لديه مباراتين أمام الترجي في منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث يستضيف بطل الكونفدرالية في النسخة الماضية بطل تونس في القاهرة خلال موقعة الذهاب، بينما ستقام المباراة الثانية على الملعب "الأوليمبي" برادس.