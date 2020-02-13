الشباب والرياضة تفتتح أولمبياد الطفل المصري 2020

تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمر صحفي خاص بالنسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصري 2020، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك يوم الأحد الموافق 16 فبراير الجاري في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة .

ومن المقرر أن تشمل الألعاب في نموذج محاكاة أولمبياد

الطفل المصري 2020، في الألعاب الجماعية (قدم خماسى - كرة سلة - كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية ستشمل ألعاب قوى ( 100م عدو / وثب طويل / دفع جلة ) " بنين / بنات "، وتنس طاولة ( فردى - زوجى ) " بنين / بنات "، وكاراتيه " بنين / بنات "، وتايكوندو " بنين / بنات " ، حيث يتنافس طلائع مصر من كافة المحافظات علي 8 ألعاب و33 مسابقة .

يذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذي يساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.