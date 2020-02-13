تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء فى الدورى السعودي

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : عبدالله المعيوف. خط الدفاع : مدالله العليان، محمد جحفلي، جانج هيون سو، محمد البريك. Advertisements خط الوسط : جوستافو كويلار، محمد كنو، كارلوس إدواردو، نواف العابد، أندريه كاريلو. خط الهجوم : صالح الشهري. الاحتياط : محمد الواكد، عبدالله الحافظ، أمير الكردي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، عمر خربين، بافيتيمبي جوميز.

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