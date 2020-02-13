حصول 9 حكام مصريين على الشارة الدولية للكاراتيه

حصل 9 حكام مصريين على الشارة الدولية على هامش بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه المقامة في دبي الإماراتية. أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بهذا الإنجاز مؤكدا أنها سابقة لم تحدث من قبل بنجاح 9 حكام مصريين وحصولهم على الشارة الدولية. مؤكدا أنها سابقة لم تحدث من قبل بنجاح 9 حكام مصريين وحصولهم على الشارة الدولية. أضاف أن حصول 9 حكام على الشارة الدولية جاء وفقا لخطة مدروسة من قبل مجلس الإدارة وكذلك لجنة الحكام التي يتولى رئاستها عماد السرسى. أوضح أنه بالإمكان زيادة عدد الحكام المصريين للمشاركة في البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

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