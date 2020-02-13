الأولمبية تعلن عن تشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة الطائرة

كما انفردت الوفد منذ اسبوعين بتشكيل اللجنة برئاسة سامح حمدي عضو المجلس السابق وشقيق حسن حمدي رئيس الاهلي السابق. أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والدعوة لجمعية عمومية تتضمن بند إجراء الانتخابات. تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والدعوة لجمعية عمومية تتضمن بند إجراء الانتخابات. يرأس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة الدكتور سامح محمود حمدي وتضم في العضوية كلا من الدكتور عبدالمعطي محمد إبراهيم والدكتورة نادية رشوان عطية والأستاذ سامي محمد إبراهيم عويس والأستاذ أيمن خليفة بدوي غزلان والمستشار أحمد حاتم البنا والأستاذ إيهاب عزمي. Advertisements

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