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أومتيتي يعود إلى تدريبات برشلونة ويقترب من اللحاق بمواجهة خيتافي

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عاد الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الإسباني، إلى تدريبات الفريق اليوم الخميس.

وكان أومتيتي غاب عن التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، مما أثار قلق كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، بشأن إمكانية لحاق النجم الفرنسي بلقاء خيتافي

في .

إلا أن عودة اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات اليوم، تمنح جماهير برشلونة نبأ سار بإمكانية مشاركته في مباراة خيتافي خاصة مع إيقاف كليمنت

لينجليت في المباراة المقبلة، بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الأخير ضد ريال بيتيس.

ويستعد برشلونة لملاقاة خيتافي بالمباراة المقررة يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الليجا الاسبانية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر.

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