رامي رفعت يحيي حفل السوبر الأفريقي الجمعة

وقع الاختيار على الفنان رامي رفعت لتقديم أغنية حفل افتتاح كأس السوبر الأفريقي ٢٠٢٠ بين الزمالك والترجي التونسي يوم الجمعة المقبلة في تمام السادسة مساءً والذي

تستضيفه قطر.

قال رامي في تصريح خاص إنه فخور بالوقوف بجانب نادي الزمالك والغناء له في هذا اليوم المهم.

أكد أنه سيغني أكثر من أغنية خلال حفل الافتتاح ويبدأها بأغنية (يا زمالك أنت كبير)، بالإضافة لأغنية جديدة أعدها خصيصًا لهذا اليوم بعنوان ( فك التكشيرة ) وستكون مفاجأة لجمهوري ولكل مشجعي نادي الزمالك .