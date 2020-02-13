شاهد مباراة الهلال والفيحاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الفيحاء والهلال التي تجمع الفريقين في الخامسة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يدخل الهلال المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٨ نقطة، في

حين يأتي نادي الفيحاء فى المركز العاشر برصيد ٢١ نقطة.

التقي الهلال والفيحاء في 5 مباريات بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الهلال من الفوز في ثلاث مباريات، فيما نجح فريق الفيحاء في الانتصار بمباراة وحيدة، في حين حسمت

نتيجة التعادل مباراة واحدة .

وخلال المباريات الخمسة السابقة سجل لاعبو الهـلال 10 أهداف في شباك الفيحاء، فيما سجل لاعبو الفيحاء 5 أهدافٍ فقط في شباك الزعيم.

الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدور الأول من دور كأس محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١_١ ، وسجل حينها نواف العابد هدف التقدم للهلال ، فيما سجل للفيحاء أرسينيو مارتينز.