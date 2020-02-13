صاروخية عبد الرحمن العبيد مرشحة لجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا

دخل هدف عبد الرحمن العبيد لاعب النصر السعودي في شباك السد القطري ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف بالأسبوع الأول من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وتعادل النصر مع السد القطري بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالجولة الأولى من دور المجموعات من

البطولة الآسيوية .

وسجل أهداف النصر في المباراة عبد الرزاق حمدالله وعبد الرحمن العبيد في الدقيقتين 7 و 53 بينما سجل هدفي السد القطري بغداد بو نجاح و حسن خالد الهيدوس في الدقيقتين 9 و 48 .

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