نتيجة مباراة ميلان ويوفنتوس فى كأس إيطاليا

يستقبل ميلان فريق يوفنتوس، في واحدة من أهم مباريات اليوم الخميس 13-2-2020، على ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلان، في ذهاب نص نهائي كأس إيطاليا.

المباراة التي ستذاع على قناة RAI الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ويبحث اليوم يوفنتوس وميلان عن نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل على ملعب “أليانز ستاديوم“، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستكون صعبة كون طرفي نصف النهائي الآخر هما الإنتر ونابولي.

يدخل ميلان الجريح المباراة وهدفه تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المريرة التي تلقاها الفريق في ديربي ميلانو ضد “الإنتر“، وكان الميلان قريب من تحقيق الفوز بعد تقدمه بثنائية نظيفة في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني قلب الإنتر الطاولة على “الروسونيري” وهزمه بنتيجة (4-2).

وكان ميلان قد تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما تغلب في مباراة الدور ربع النهائي على “تورينو” بأربعة أهداف لهدفين في مباراة دراماتيكية امتدت إلى شوطين إضافيين.

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على الجانب الآخر يدخل يوفنتوس المباراة وحاله كحال “الميلان”، حيث تلقى الفريق هزيمة مُذلة من فريق “هيلاس فيرونا” فقد بها صدارة الدوري لصالح الإنتر.

ويسعى فريق “ماوريسيو ساري” بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو إلى إستعادة نغمة الانتصارات على حساب “ميلان” الليلة وتسهيل المهمة في مباراة الإياب على ملعب “أليانز ستاديوم“.

وسيفتقد البيانكونيري جهود لاعبه البرازيلي “دوجلاس كوستا” بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة “هيلاس فيرونا”، حيث كشفت الاختبارات الطبية التي أجراها اللاعب عن وجود إصابة من الدرجة الثانية في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، وستستغرق مدة تعافيه من 15 إلى 20 يومًا.

يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الاول من السيري آ، قد انتهي بفوز اليوفي بهدف نظيف سجله الارجنتيني “باولو ديبالا”.

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