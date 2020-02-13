اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري السعودي بث مباشر live

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يواجه فريق الهلال منافسه الفيحاء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلتقي الهلال والفيحاء على ملعب استاد الملك سلمان، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، فيما يمتلك الفيحاء 21 نقطة في المركز العاشر.

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موعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم

ويلتقي فريق الهلال نظيره الفيحاء اليوم الخميس، فى الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

وتنقل مباراة الهلال والفيحاء فى الدوري السعودي، عبر قناة KSA Sports 1 HD.