اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة الهلال لفريق الفيحاء في أهم مباريات اليوم الخميس 13-2-2020 لحساب الجولة الـ18 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1 بتعليق “عبدالله الحربي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على استاد “ الملك سلمان بن عبدالعزيز” بمدينة الرياض.

يستقبل الهلال فريق “الفيحاء” في الجولة الثامنة عشر وهدفه الحصول على الثلاث نقاط لمواصلة تصدره جدول ترتيب الدوري، حيث جمع الزعيم 38 نقطة من 17 مباراة.

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ويدخل ابناء “رازفان لوشيسكو” المباراة بمعنويات عالية بعد فوزهم على “شاهر خودرو الإيراني” بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وبهذه النتيجة تمكن الموج الأزرق من تصدر ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، متفوقًا “باختاكور الإيراني” بفارق الأهداف.

وسيفقد الهلال خدمات اللاعب الدولي “عبدالله عطيف” بعد تعرضه لوعكة صحية استلزمت راحته وعدم مشاركته في مواجهة الليلة.

بينما يريد الفيحاء الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لتعويض خسارة الجولة الماضية امام فريق “الحزم” بنتيجة (4-2)، وسيحاول ابناء مدينة المجمعة تكرار ما حدث في مواجهة الدور الأول عندما فرض التعادل على الزعيم.

ويقبع فريق الفيحاء في المركز العاشر في جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 21 نقطة، جمعهم من 17 مباراة حيث حقق الفوز في 5 مناسبات وتعادل في 6 وخسر مثلها.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في 5 مناسبات فقط كانت الغلبه فيهم للهلال الذي حقق الفوز في 3 منها، بينما نجح الفيحاء في الفوز بمباراة وتعادل مثلها.