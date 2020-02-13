اونلاين | FAST أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW Suadi رابط الهلال مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر FAST أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW Suadi رابط الهلال مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضرب فريق الهلال موعداً مع مضيفه الفيحاء، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، ضيفاً على نظيره الفيحاء، في المباراة التي ستقام على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي.

موعد مباراة نادي الهلال القادمة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال مع مضيفه الفيحاء، في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

Advertisements

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة الهلال مع الفيحاء، عبر شاشة قناة “السعودية الرياضية الأولى”، بأداء صوتي للمعلق عبدالله الحربي.

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

ويتربع الهلال على عرش جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، حصدهم خلال 17 جولة، من 11 انتصار وتعادلين وهزيمة.

في السياق ذاته، يحتل فريق الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 21 نقطة، من 5 انتصارات و6 تعادلات و6 هزائم.