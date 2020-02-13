رياضة | جيوفينكو: الهلال أفضل فريق في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيوفينكو: الهلال أفضل فريق في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، عن كواليس انضمامه للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير 2018، قادما من فريق تورنتو الكندي.

وقال جيوفينكو في تصريحات تلفزيونية "قبل انضمامى للهلال لم يكن لدى الكثير من المعلومات عن الهلال، لكني علمت بعد ذلك أنه الأفضل في السعودية وفي قارة آسيا".

وتابع: "سعيد للغاية بتواجدي في نادي الهلال وخوض المباريات في الدوري السعودي، فالزعيم تاريخ كبير وأشعر بالفخر أنني أصبحا جزءا من هذا التاريخ".

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وبسؤاله عن أنباء اعتزاله كرة القدم، قائل: "لا أفكر في الاعتزال، فمازالت لياقتي البدنية جيده، وأمامي

الكثير لأقدمه مع الهلال".

وبالحديث عن سبب رحيله عن نادي تورنتو: "رحلت عن ناديا السابق لان علاقتي برئيس النادي كانت متوترة ومعقدة، وكثيرا ما كنت أدخل في خلافات معه".

يذكر أن جيوفينكو "32 عاما"، شارك مع الهلال في 34 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 7 أخرى.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، فاز في 11 مواجهة أمام "أبها والرائد والاتحاد والتعاون والاتفاق وضمك والعدالة والأهلي والوحدة وأبها والرائد" فيما تعادل في 5 لقاءات أمام فرق "الفيحاء والفتح والحزم والفيصلي والشباب" فيما تلقى هزيمه في مباراة واحدة أمام النصر، وسجل 47 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف.