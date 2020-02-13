رياضة | عمرو أديب: خسارة 2 سوبر هتخلص علينا.. والمكسب يحطنا فوق برج الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو أديب: خسارة 2 سوبر هتخلص علينا.. والمكسب يحطنا فوق برج الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على mbc مصر، على التعليق حول مباراة الزمالك والترجى التونسى، والمقرر إقامتها غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقى.

ونشر أديب تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التدوين العالمى "تويتر"، "أنا مش واقف عند اللى استقبلوا الزمالك فى الدوحه فيهم أهلوية ولا ما فيهمش، أنا مستنى نتيجه الماتش ده، واللى وراه، واللى وراه، وقتها نبقى نشكر ونفرز ونقول".

وأكمل أديب: "الموضوع كبير يا رجالة، وسنظل أوفياء.. خسارة اتنين سوبر، وواحد قمة، هتخلص علينا بجد، أما المكسب يحطنا فوق برج الجزيرة بعون الله".

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى، فى الساعة السادسة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقى.