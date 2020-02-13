رياضة | فالفيردي يرد على اتهامات الإهانة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يرد على اتهامات الإهانة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني عن طريقة إقالته من منصبه ورحيله عن قلعة كامب نو في شهر يناير الماضي.

قال فالفيردي لصحيفة "آس" عن الإقالة: " حتى لو تمت معاملتي بشكل غير لائق فعلي تجاهل الأمر وغلق تلك الصفحة لأنك في تلك المرحلة ستتحدث عن الأسباب وراء هذا القرار وماذا حدث لنصل إليه.. هذا السؤال لا يوجه لي لكن مثل هذه القرارات هي جزء من عملنا كمدربين وعلينا قبولها.. وجودي في برشلونة خلال الفترة الماضية يعني أنني كنت محظوظًا.. في برشلونة ربما تتم محاسبتك على تسديدة أو تمريرة خاطئة يقوم بها أي لاعب".

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وأضاف: "شاهدت مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا لكنني لا أريد الدخول في أي خلافات والتعليق على مستوى الفريق".