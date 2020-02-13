رياضة | أوباميانيج يمتلك أغلى سيارة في الدوري الإنجليزي براتب 6 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانيج يمتلك أغلى سيارة في الدوري الإنجليزي براتب 6 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمتلك الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي أغلى سيارة بين نجوم الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن أوباميانج يمتلك سيارة "فيراري" تبلغ قيمتها 1.15 مليون جنيه إسترليني، وهي من أغلى السيارات في العالم، حيث لم تنتج الشركة الإيطالية منها سوى 449 قطعة.

وأشار إلى أن مهاجم أسنال يحصل على راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني ويحتاج للعب 6 ساعات و18 دقيقة فقط من أجل الحصول على تلك السيارة الباهظة.

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وعلى الرغم من أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي، يمتلك السيارة نفسها، فإن الصحيفة البريطانية أكدت أن لاعب "السبيرز" يحتاج إلى 9 ساعات من أجل الحصول على تلك السيارة.