رياضة | الزمالك ضد الترجي.. تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الترجي.. تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية، عندما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويشارك الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي، بإعتباره حاملًا لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك بصفته بطلِّا لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

موعد مباراة الترجي ضد الزمالك بالسوبر الإفريقي

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ومن المنتظر أن تُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، غدٍ الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ المواجهات بين الترجي والزمالك

التقى الزمالك ضد الترجي التونسي، في 6 مرات سابقة ببطولات أفريقيا، حقق خلالها تفوقًا نسبيًا، حيث حقق الأبيض الفوز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، وأحرز الأبيض 6 أهداف فى شباك الترجى واستقبل مثلها.