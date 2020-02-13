رياضة | برشلونة يجبر يورجن كلوب على القرار الصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجبر يورجن كلوب على القرار الصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي فكرة عودة البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي بسبب طريقة رحيله إلى برشلونة الإسباني.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن كوتينيو انتقل إلى برشلونة رغم رفض يورجن كلوب وعندما فشل هناك انتقل إلى بايرن ميونيخ مما جعل المدرب يرفض عودته مجددًا.

واقترحت بعض التقارير فكرة عودة النجم البرازيلي إلى ليفربول الذي توج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام الماضي، ويقترب من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.

كان كلوب قد طالب كوتينيو بعدم الرحيل عن ليفربول وقال له: "لو بقيت هنا سيبنون لك تمثالاً في أنفيلد، ولكن في ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونيخ ستكون مجرد لاعب من ضمن مجموعة من اللاعبين".