رياضة | رسمياً.. أبو ظبي الرياضية تعلن نقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. أبو ظبي الرياضية تعلن نقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة أبو ظبى الرياضية، عن نقلها مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، الخميس المقبل 20 فبراير، والتى تقام فى دولة الإمارات..

ويلتقي الأهلى بطل الدوري المصري 2018-2019 مع الزمالك بطل كأس مصر 2019 على لقب السوبر المصري، في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وتنطلق المواجهة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، مساء غد الجمعة، والتى تقام فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة السادسة المؤجلة من مسابقة الدورى الممتاز.