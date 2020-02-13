رياضة | عضوية الأهلي ترتفع إلى 750 ألف جنيه بعد 47 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضوية الأهلي ترتفع إلى 750 ألف جنيه بعد 47 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على العضوية العامة التي تشمل كل الفروع أو عضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس وذلك للاستفادة من التسهيلات المالية المطروحة في الوقت الحالي قبل رفع قيمة العضوية بعد 47 يومًا من الآن.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية العامة «كل الفروع» للمؤهل العالي من 500 ألف حاليا إلى 750 ألف جنيه أول أبريل المقبل، في حين ترتفع قيمة العضوية العامة «كل الفروع» للمؤهل دون العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

أما بالنسبة لعضوية الشيخ زايد، فسوف ترتفع قيمتها من 175 ألف جنيه حاليا للمؤهل العالي إلى 250 ألف جنيه أول أبريل ، في حين ترتفع قيمة العضوية للمؤهل دون العالي من 250 ألف جنيه حاليا لتبلغ 400 ألف جنيه، وبالنسبة لفرع التجمع الخامس، فترفع قيمة العضوية من 200 ألف جنيه للمؤهل العالي حاليا إلى 250 ألف جنيه أول أبريل، وبالنسبة للمؤهل دون العالي فسترتفع قيمة العضوية من 300 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

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ويحق لعضو الفرع الموجود خارج البلاد أن يوكل من ينوبه لإنهاء الإجراءات بموجب توكيل خاص بذلك، كما يمكن للراغبين في الحصول علي عضويات النادي «العامة – الفروع» مقابل سداد 50 % من قيمة العضوية وباقي المبلغ يتم تقسيطه على أربع سنوات.

ويحق لعضو الأهلي فرع الشيخ زايد أو فرع التجمع الخامس الحصول على العضوية العامة «كل الفروع» شريطة استكمال سداد قيمة عضوية الفرع التي يحملها، بالإضافة إلى تسديد 50 % من باقي قيمة العضوية، ويحصل على فترة تقسيط جديدة لمدة أربع سنوات للمبلغ المتبقي.

كما تتم محاسبة عضو الفرع الراغب في الحصول على العضوية العامة على قيمتها، وقت حصوله على عضوية الفرع التي يحملها، ما لم يكن قد تجاوز أربع سنوات.

وفى حال إضافة الزوجة يتم تسديد مبلغ 2760 جنيها، بالإضافة إلى 114 جنيها قيمة استمارة العضوية كما يتم تسديد مبلغ 3000 جنيه قيمة الاشتراكات السنوية، ومبلغ 500 جنيه لسحب استمارة العضوية.