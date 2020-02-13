رياضة | رسمياً.. حكيم زياش ينتقل إلى تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. حكيم زياش ينتقل إلى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي أياكس الهولندي عبر موقعه الرسمي، عن انتقال لاعبه الدولي المغربي حكيم زياش الى نادي تشيلسي بدءاً من الصيف المقبل.

ولم يكشف الفريق الهولندي عن قيمة الصفقة لكن الصحافة الانجليزية قدرتها بـ 45 مليون يورو.

ونشر النادي الهولندي بيانا جاء كالتالي: "النادي توصل لاتفاق مع تشيلسي يحصل بموجبه على 40 مليون يورو وقد تصل إلى 44 مليون مع المتغيرات".

Advertisements

وبعث أياكس رسالة إلى الفريق الإنجليزي عبر موقعه: "إلى تشيلسي، عليكم أن تؤمنوا بسحره، تبقى له معنا 138 يوما من السحر، لنستمتع بكل لمسة من ساحر أمستردام".

وكان زياش قد انضم إلى كتيبة أياكس قادما من صفوف فريق تفينتي في صيف 2016 بمبلغ 11 مليون يورو.