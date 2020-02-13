رياضة | كارتيرون: أورلاندو أفضل من صن داونز وهذا سلاحي ضد الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون: أورلاندو أفضل من صن داونز وهذا سلاحي ضد الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك أن سبب فوز أندية شمال إفريقيا بالبطولات القارية هي امتلاكها للأموال بشكل دائم.

قال كارتيرون لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية :"المال سر هيمنة أندية شمال إفريقيا على البطولات في المغرب وتونس مصر لديهم أموال كبيرة للإنفاق بخلاف أندية جنوب إفريقيا التي تركز على الدوري أكثر نظرًا لمكاسبه".

وأضاف كارتيرون: "أورلاندو بايرتس أو كايزر تشيفز لديها الأفضلية عن صن داونز والذي وصل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

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وأوضح أن جمهور الزمالك هو سلاحه الذي سيصنع الفارق في مباراة الترجي التونسي غدًا على لقب السوبر الإفريقي رغم صعوبة هذه المواجهة التي لا تخضع لمعايير معينة.