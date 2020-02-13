رياضة | وليد أزارو يقود هجوم الاتفاق ضد الحزم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يقود هجوم الاتفاق ضد الحزم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق تشكيل فريقه الحزم بعد قليل في الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تشكيل الاتفاق شهد تواجد المغربي وليد أزراو أساسيا مع فريق الاتفاق حيث يلعب له معارًا من الأهلي حتى نهاية الموسم.

تشكيل الاتفاق ضد الحزم

حراسة المرمى : رايس مبولحي

Advertisements

خط الدفاع : صالح القميزي - سعيد الربيعي - فيليب كيش - فهد غازي

خط الوسط : علي هزاري - دي سوزا - فواز الطريس - سعد السلولي

خط الهجوم : سليمان دوكارا - وليد أزارو.

البدلاء: عبد الله الصالح - عبد الله الخطيب - سعد خيري - خالد البركة - حامد الغامدي - إبراهيم محنشي - محمد الكويكبي - عبد الله السالم - هزاع الهزاع