رياضة | عرض خرافي.. باريس يغري مبابي لإحباط مخطط ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خرافي.. باريس يغري مبابي لإحباط مخطط ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات فريق باريس سان جيرمان مع نجمه كيليان مبابي من أجل تجديد عقده مع فريق العاصمة.

وذكرت صحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لتقديمه لنجم الفريق مبابي، من أجل تجديد عقده قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، لإحباط ريال مدريد المهتم بالتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وتابعت الصحيفة، أن باريس سيقدم عرضًا فلكيًا بقيمة 50 مليون يورو كراتب سنوي صافي لكيليان مبابي لتمديد عقده لأطول فترة ممكنة في ملعب حديقة الأمراء.

ويرتبط مبابي حاليًا بموجب عقد مع باريس حتى 2022، ويمكن أن يجدد عقده أكثر من ذلك، إذا وافق على العرض الفلكي المقدم له الذي سيصل له قبل بطولة اليورو، في حين أنه يكسب الآن حوالي 15 مليون يورو في السنة حاليًا.