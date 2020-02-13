رياضة | موعد مباراتي الأهلي والزمالك في السوبر والدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الأهلي والزمالك في السوبر والدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريقي الأهلي والزمالك، لخوض مباريات من العيار الثقيل خلال الشهر الجاري، وتحديدًا بينهما حيث سيتقابلا مرتين في أقل من أسبوع، بكأس السوبر المصري والدوري.

وينتظر الزمالك، مباراة قوية أمام الترجي التونسي، مساء غدٍ الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة بكأس السوبر الإفريقي، فيما يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، غدٍ على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك، مرتين خلال أربع أيام فقط، مرة في كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات، فيما يتواجه الفريقين بالدوري العام يوم 24 من نفس الشهر بالجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع.

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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر والدوري

تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، في كأس السوبر المصري، يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

فيما ستكون مواجهة الدوري العام، على ملعب القاهرة الدولي يوم 24 من نفس الشهر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.