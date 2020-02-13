رياضة | اتحاد الكرة يستقر على "حكم" مواجهة الأهلي والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على "حكم" مواجهة الأهلي والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على تعيين محمد الحنفي حكمًا لمواجهة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني بملعب التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل المواجهة المرتقبة.

ويعود كل من محمد مجدي أفشة وعلي لطفي، ثنائي الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، عقب تعافيهما من حالة الإجهاد بالساعات الأخيرة.

ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي مساء غدٍ الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 14 مواجهة متتالية بدوري الموسم الحالي.