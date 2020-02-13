رياضة | 3 لاعبين من الأهلي مهددين بالغياب عن السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 لاعبين من الأهلي مهددين بالغياب عن السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات ثلاثي الأهلي علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني مهددا بالغياب عن مباراة قمة السوبر أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بسبب الإيقاف.

ويدخل كل لاعب من الثلاثي مباراة المصري المقبلة وهو يحمل إنذاراين بما يُعني أنه مُهدد بالغياب عن السوبر حال الحصول على الإنذار الثالث أمام المصري.

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ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي في الثامنة والربع من مساء الجمعة بإستاد المكس، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري.

ويدرس السويسري فايلر، إراحة الثلاثي في مباراة المصري المقبلة، خوفا من تعرض أحدهم للإنذار الثالث والغياب عن موقعة السوبر المرتقبة.