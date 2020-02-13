الأهلي يحل ضيفًا على سموحة.. وهليوبوليس يستدرج الزمالك في دوري اليد اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، اليوم الخميس، 4 مباريات في الجولة الثانية من الدور الثاني لدوري المحترفين لرجال كرة اليد، بين الفرق الثمانية الصاعدة من الدور الأول وتذاع ثلاث مباريات منها على الهواء مباشرة والمذكورة أولا.
يلتقي في الساعة الرابعة عصرا النادي الأهلي الذي يحل ضيفا على نادي سموحة بالإسكندرية على صالة ملعب سبورتنج، فيما يستضيف نادي هليوبوليس منافسه الزمالك على ملعبه بمدينة الشروق ويقام اللقاء في الساعة الثامنة مساء.
فيما يستضيف فريق سبورتنج نظيره طلائع الجيش على ملعبه بالإسكندرية في الساعة السادسة مساء، وتختتم مباريات اليوم بمباراة فريق البنك الأهلي والأوليمبي السكندري وتقام في الساعة السادسة مساء على ملعب صالة القوات المسلحة.
ويتصدر الزمالك قمة المسابقة حتى الآن برصيد ٢٤ نقطة بدون خسارة جمعها من ثماني مباريات، يليه الأهلي برصيد ٢٠ نقطة في المركز الثاني بعد خسارته أمام الزمالك وسبورتنج في الدور الأول، ثم طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد ١٩ نقطة، ثم هليوبوليس رابعا برصيد ١٨ نقطة.
بينما تنطلق الجولة الثانية للدوري ولكن بين الفرق العشرة لتحديد المراكز من التاسع وحتى الثامن عشر غدا بخمس مباريات وهي الفرق التي تتنافس من أجل البقاء في دوري المحترفين.
ويتصدر فريق حدائق الأهرام الصاعد لدوري النخبة الموسم الحالي قمة الجدول برصيد ٢٥ نقطة وبفارق الأهداف فقط عن الجزيرة بنفس رصيد النقاط في المركز الثاني، يليه الزهور ثالثا برصيد ٢١ نقطة، ثم المعادي في المركز الرابع بنفس رصيد النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح الزهور، ثم الطيران في المركز الخامس برصيد ٢٠ نقطة.
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