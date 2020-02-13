شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهدد بعدم خوض مباراة الأهلي في خطاب رسمي لاتحاد الكرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة النادى المصري البورسعيدى، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بعدم خوض لقاء الفريق أمام نظيره النادي الأهلي، في المباراة المقرر لها الثامنة والربع مساء غد الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، وذلك في حالة عدم الالتزام بعدد الجماهير المسموح حضورها.

وأضاف محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، في مداخلة تليفونية على قناة «القاهرة والناس»: «كل ما طلبناه هو الالتزام بالأعداد التي أرسلها إلينا اتحاد الكرة.. وأتمنى الالتزام من الجانبين».

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وأردف: «كان لنا تجارب سابقة قبل ذلك، حيث كنا نفاجأ بحضور جماهيري للنادي الأهلي، وهذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.. كما يخلق حالة من الاحتقان بين جماهير المصري لما للمباراة من أهمية وحساسية».

واختتم: «بالفعل لن نخوض اللقاء في حالة زيادة عدد الجماهير عن 15 فردا لكل فريق، وهو العدد المتفق عليه.. كما طالبنا اتحاد الكرة بإرسال أسماء الصحفيين والإعلاميين المسموح لهم بالحضور وإخطار الأمن بهم، وفي حالة حضور أكثر من العدد المسموح لن يخوض المصري المباراة».