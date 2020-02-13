شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حكيم زياش ينتقل إلى تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت نادي تشيلسي الإنجليزي توصله لاتفاق مع أياكس الهولندي على ضم النجم المغربي حكيم زياش بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت، في وقت سابق، استعداد نادي تشيلسي، بقيادة المدير الفني فرانك لامبارد، للتحرك من أجل ضم «زياش» من أياكس الهولندي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح النادي أن انتقال اللاعب إلى لندن يتوقف فقط على اتفاقه على بنوده الشخصية، فيما سيبقى في النادي الهولندي حتى نهاية الموسم.