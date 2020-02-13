شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبراهيموفيتش على رأس قائمة ميلان لمواجهة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 أعلن الحساب الرسمي لنادي ​ميلان​ عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه بها نادي ​يوفنتوس​ في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة ​كأس إيطاليا​ على ملعب سان سيرو.

Advertisements وشهدت القائمة تواجد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مع تسجيل غياب الأرجنتيني لوكاس بيليا بسبب الاصابة. وخسر ميلان أمام الإنتر في الجولة الماضية من بطولة ​الدوري الايطالي​، بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدفين، بعدما كان الروسونيرو متقدما بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول. وستقام مباراة العودة في تورينو خلال شهر نيسان المقبل.

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