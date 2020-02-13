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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبراهيموفيتش على رأس قائمة ميلان لمواجهة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
أعلن الحساب الرسمي لنادي ميلان عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه بها نادي يوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو.
وشهدت القائمة تواجد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مع تسجيل غياب الأرجنتيني لوكاس بيليا بسبب الاصابة.
وخسر ميلان أمام الإنتر في الجولة الماضية من بطولة الدوري الايطالي، بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدفين، بعدما كان الروسونيرو متقدما بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول.
وستقام مباراة العودة في تورينو خلال شهر نيسان المقبل.
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