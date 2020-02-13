شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: خايف من "فتي" كارتيرون في السوبر.. وأوناجم لاعب "زمبلك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق على مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع الزمالك مع الترجي التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة غدا الجمعة.

قال عبد العال في تصريحات خاصة: " المباراة صعبة للغاية ولكن جماهير الزمالك التي ستحضر المباراة ستكون فارقة كثيرا لاسيما وأن الجمهور سيتواجد بكثافة، وهو ما سيقوي موقف الفريق الأبيض ويعطي حافز كبير للاعبين على بذل كل في وسعهم.

طالب عبد العالي لاعبي الزمالك بالتركيز الشديد طوال أحداث المباراة من أجل تحقيق لقب السوبر ، قائلا: " عايزين رجالة مش عايزين فنيات، ولازم يبقى فيه روح وإصرار وعزيمة والمباراة هتبقى بحضور جماهيري كبير، ولو تلعبت في القاهرة مش هيبقى الحضور بالعدد ده".

طالب عبد العال لاعبي الزمالك بأن يكونوا رجالا ويستفيدوا من الحضور الجماهيري الذي سيملأ المدرجات في هذه المباراة، ويقاتلوا من أجل تحقيق لقب السوبر.

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وعن نصائحه التي يوجهها إلى الفرنسي كارتيرون قال: "مش خايف الا منه وهيفتي في التشكيل وخايف يلعب محمد أوناجم أو يوسف أوباما والفرقة لا تستحمل الثنائي، وأهم حاجة اوناجم ما يلعبش، ممكن يلعب بـ إسلام جابر او مصطفى فتحي بدلا منه".

وعن ما ينقص أوناجم ليقد الإضافة للفريق رد قائلا: "أوناجم مينفعش معندوش إمكانيات يشيل فريق مش زي أشرف بن شرقي ولا فرجانى ساسي.. المفروض اللي يجي يلعب في مصر يبقى زي جونيور أجايي لاعب الأهلي وساسي وبن شرقي.. وأوناجم ده لعيب زمبلك".

وعن فريق الترجي المنافس للزمالك أوضح أنه فريق قوي وتوج بلقب دوري الأبطال ولابد من التركيز الشديد أمامه لتحقيق الهدف المطلوب.

ويلتقي الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الأخيرة، بعد التغلب على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، مع الترجي التونسي بطل دوري الأبطال في النسخة بعد تغلبه على الوداد النغربي في النهائي.