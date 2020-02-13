شكرا لقرائتكم كارتيرون: الأموال سبب تفوق أندية شمال أفريقيا فى بطولات الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك، السبب الرئيسى فى تفوق أندية شمال أفريقيا بالمسابقات القارية سواء دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، ويستعد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لمواجهة الترجى فى السادسة مساء غد الجمعة، بالسوبر الأفريقى على ملعب الغرافة.

وأكد مدرب الزمالك فى تصريحات لموقع "Kick Off"الجنوب أفريقى: "سر هيمنة أندية شمال أفريقيا على البطولات يعود لأسباب مادية بالنسبة لى"، مضيفا: "فى المغرب لديهم أموال وفى تونس أيضًا ونادى مثل الترجى التونسى لديه أموال كبيرة، ومصر لديها أموال جيدة".

ووأوضح باتريس كارتيرون، أن غياب أندية جنوب أفريقيا فى المنافسة على الألقاب قارياً، يرجع لتركيزها على الدورى بسبب المكاسب المادية الكبيرة.

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته قائلاً: "أرى أن أندية مثل أورلاندو بايرتس أو كايزر تشيفز لديها الأفضلية عن صن داونز والذى وصل إلى دور ربع النهائى من النسخة الحالية".

كان باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قد حقق لقب دورى أبطال أفريقيا مع مازيمبى الكونغولى موسم 2014-2015، ثم فاز بلقب السوبر الأفريقى 2018 مع الرجاء ضد الترجي.

ويستعد الفرنسى باتريس كارتيرون لمواجهة السوبر الأفريقى غدا حيث عرض فيديوهات الجماهير على اللاعبين فى المحاضرة الأخيرة لمباراة الترجى التونسى، لزيادة نسبة حماس لاعبى الزمالك وتحفيزهم خاصة بعد الاستقبال الحافل لبعثة الزمالك فى قطر، ليطلب المدرب الفرنسى تحضير فيديوهات استقبال الفريق من الجهاز الإدارى لعرضها على اللاعبين فى محاضرته الأخيرة لمطالبتهم بإسعاد الجماهير التى تؤازرهم بقوة خاصة بعد تواجد أعداد كبيرة فى المطار لاستقبال الفريق الأبيض للتأكيد على الدعم الكامل للفريق لتحقيق لقب البطولة.

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ويخوض الزمالك اليوم، الخميس، مرانه الأخير لمواجهة الترجى التونسى، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى بصورة أكبر خلال المران.

ومن المقرر أن يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، ويعقد المؤتمر الصحفى فى السابعة إلا ربع مساء اليوم، الخميس باستاد ثانى بن جاسم، ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.