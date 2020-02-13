شكرا لقرائتكم عاشور على رأس قائمة الثلاثي المرشح للرحيل عن الأهلي في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم محاولة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من لاعبي فريقه، من خلال الدفع بمعظم اللاعبين المسجلين في القائمة الحمراء بالمباريات، سواء على المستوى المحلي أو القاري، إلا أن هناك لاعبين لا يشاركون معه بل لا يدخلون قائمة مباريات الفريق الأحمر، حيث من المقرر أن يكون هؤلاء هم أول الراحلين عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكد رينيه فايلر للجنة التخطيط بالأهلي أن الثلاثي حسام عاشور وصالح جمعة والأنجولي جيرالدو لن يكون لهم دور داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث لا يشارك عاشور وصالح نهائياً، في الوقت الذي حصل جيرالدو على بعض الفرص بعد الإصابات التي ضربت الخط الأمامي في نفس مركز جيرالدو ليضطر فايلر للاستعانة بخدماته أحياناً، ولكن هذا لا يمنع أن فايلر غير مقتع بجيرالدو والذي كان قاب قوسين أو أدني من الرحيل خلال الميركاتو الشتوى الجاري، إلا أن رفض اللاعب لعرض الصفاقسي التونسي حال دون رحيله.

ووضع مسئولو الاهلى خطة لإفساد مُخطط الزمالك بضم ثنائي الفريق وليد سليمان وحسام عاشور، والذين تنتهي عقودهما مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

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ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تجاهل إدارة الأهلي لتجديد عقد الثنائي، وعدم الحديث معهما حول تجديد تعاقدهما، الذى يتبقى فيه شهور قليلة، من أجل إقناعهما بارتداء التيشرت الأبيض الفترة المقبلة، حيث تحدث وسيط زملكاوي مع الثنائي لمعرفة رأيهما فى هذا الأمر، وأنهما سيتقاضيان عقود فئة أولى، إلا أنهما لم يحسما القرار النهائي حتى الآن، وتسيطر حالة من الضيق والغضب الشديد على الثنائي، بسبب تجاهل إدارة الأهلي لهما حتى الآن، وعدم الحديث معهما حول تجديد التعاقد، الذي أوشك على الانتهاء حتى هذه اللحظة لكن إدارة الأهلي ترفض إنتقال الثنائي للزمالك وقررت وضع خطة لمنع هذا السيناريو الصادم وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنح فايلر إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقود ثلاثي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ورغم إعلان شريف إكرامي حارس مرمى الفريق رحيله بنهاية الموسم وانتقاله لنادٍ آخر، إلا أن إدارة الأهلي ممثلة في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أعلنا تمسكهما بالحارس الدولي وكذلك الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي، ويؤجل مسئولو الأهلي التوقيع بشكل رسمي مع الثلاثي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من المباريات المهمة ومنها المصري البوسعيدي والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرًا صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.