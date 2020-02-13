شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري.. أجايي جناح وبادجي يقود الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني للأهلي إعادة محمود وحيد للمشاركة في مباراة فريقه ضد المصري والمؤجلة من الجولة السادسة من عمر الدوري المصري، مع إراحة الثنائي علي معلول وأيمن أشرف وكذلك عودة أحمد فتحي لقيادة الجبهة اليمنى بدلا من محمد هاني لاسيما وأن الثلاثي معلول وأيمن وهاني مهددان باستقبال الإنذار الثالث والغياب عن مباراة السوبر المصري ضد الزمالك والمقرر إقامتها يوم 20 فبراير بالإمارات.

كما يخطط فايلر للاعتماد على جونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر بدلا من قيادة خط الهجوم مع منح الفرصة للسنغالي اليو بادجي للمشاركة الأساسية وقيادة هجوم المارد الأحمر في مواجهة الفريق البورسعيدي ، مع استمرار الاعتماد على ثنائي قلب الدفاع رامي ربيعة ومحمود متولي أو مشاركة ياسر إبراهيم على حساب الأخير.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز الـ15 على التوالي في الدوري ومواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية التي يتربع على قمتها برصيد 42 نقطة.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلي مباراة المصري مكون من:

حراسة المرمى: الشناوي

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خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعى، محمود متولي، محمود وحيد

خط الوسط: اليود يانج، عمرو السولية محمد مجدي أفشة "وليد سليمان"، حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي، اليو بادجي "مروان محسن"