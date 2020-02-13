شكرا لقرائتكم هل يكتب السوبر انفراجة مادية للاعبى الزمالك بعد 23 يوما؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصطدم نادى الزمالك في السادسة مساء غد الجمعة، بفريق الترجى التونسى على ملعب الغرافة، في إطار كأس السوبر الأفريقي الذى سيقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وينتظر لاعبو الزمالك مباراة السوبر سعيا للتتويج باللقب الرابع في تاريخ الأبيض، ليكون سببا في عودة المستحقات التى أوقفها رئيس النادى مرتضى منصور بعد السقوط في فخ التعادل أمام وادى دجلة، ورغم الفوز على حرس الحدود والإسماعيلى إلا أن مسئولي الأبيض ربطوا عودة المستحقات بالفوز على الترجى.

وتوج الزمالك بالسوبر الأفريقي 3 مرات في تاريخه وجاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدي الأهلى بهدف نظيف عام 1994، أما ثانى ألقابه كانت على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.

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وسجل نادى الزمالك 4 أهداف فقط في كأس السوبر جاءت عن طريق أيمن منصور في شباك الأهلى، وكل من حازم إمام وعبد الحليم على ومحمد عبد الواحد.

ويدخل الترجى التونسى اللقاء باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا لعام 2019 التي كانت على حساب الوداد المغربى، فيما تأهل الزمالك للمباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" على حساب نهضة بركان.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.