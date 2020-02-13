شكرا لقرائتكم كارتيرون : جمهور الزمالك سيصنع الفارق فى مواجهة الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إن جمهور الفريق سيصنع الفارق فى مواجهة الترجى التونسى، بعد الاستقبال الحافل الذى قوبل به الفريق فى الدوحة منذ وصوله، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقان، فى السادسة من مساء غدا، الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.

وشهد اليوم، الخميس، عقد الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الإفريقي، وأسفر عن ارتداء الزمالك الزى الرسمى الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدى الترجى التونسى زيه التقليدى المكون من اللون الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق وحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق ومراقب المباراه ومسئولى اللجنة المنظمة.

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ومن المقرر أن يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، ويعقد المؤتمر الصحفى فى السابعة إلا ربع مساء اليوم، الخميس باستاد ثانى بن جاسم، ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.