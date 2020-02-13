شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: ميزة الزمالك بالثلث الهجومي ومشكلته في محمود علاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع فريقه مع الترجي التونسي غدا الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة ستكون صعبة على الفريقين، لاسيما وأنهما يملكان لاعبين أصحاب خبرات ولديهما خبرة في افريقيا كونهما بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية ومن الصعب التوقع بالرابح من المباراة.

قال عبد الحميد أن إقامة مباراة السوبر على أرض محايدة وليس في بلد احد الفريقين يزيد من حوافز الفريقين على تحقيق اللقب.

أوضح نجم الأهلي والزمالك السابق أن الجماهير المصرية المتواجدة في قطر سواء أهلاوية أو زملكاوية ستؤازر الزمالك من أجل تحقيق اللقب، لاسيما وأنها حجزت كل التذاكر من أجل تشجيع الفريق الأبيض وسيكون لها تأثير إيجابي في المباراة

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وعن مزايا وسلبيات الزمالك قبل المباراة يعتقد عبد الحميد أن ميزة الزمالك في الثلث الهجومي المكون من محمد أوناجم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وقادر على صناعة خطورة على أي فريق منافس وهو عامل إيجابي، ولكن المشكلة في الدفاع لاسيما وأن محمود علاء يتهور أحيانا ويتقدم للأمام وهو ما قد يستغله الترجي في الضغط علي دفاعات وتهديد مرمانا.

شدد على أن لاعبي الزمالك جاهزين لموقعة السوبر ولدينا فرجاني ساسي وطارق حامد المميزين في خط الارتكاز والقادرين على منحنا للاستحواذ.