شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: القمة في موعدها حتى لو عاد الزمالك من الامارات يوم الماتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى ستقام في موعدها المحدد على ستاد القاهرة، ولا توجد نية لتأجيلها لأى سبب كما يتردد.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا تأجيل للمباراة إلا إذا طلبت الجهات الأمنية، أما عدا ذلك ستقام المباراة في موعدها المحدد منعا لأى إرتباك في جدول المسابقة.

وعن طلب نادى الزمالك تأجيل القمة، قال مسئولو الجبلاية:" مباراة السوبر ستقام يوم 20 فبراير ومن الطبيعى أن يعود الفريق للقاهرة يوم 21 ، وليس لاتحاد الكرة علاقة بتأجيل بتأخير العودة إلى يوم 22 فهذا امر يخص الزمالك، لكن اتحاد الكرة متمسك بإقامة القمة في موعدها إلا لو طلب الأمن غير ذلك".

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم التواصل مع النادى الأهلى لتحديد موقفه من تأجيل القمة، لاسيما وأن الأمر غير مطروح من الأساس.

وأرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة خطابات إلى 12 اتحادا دوليا من أجل ترشيح طاقم حكام لمباراتى الأهلى والزمالك المقبلتين، سواء فى السوبر المحلى يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات، أو مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع.

وخاطب اتحاد الكرة اتحادات ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والمجر والنمسا وإيطاليا وصربيا والنرويج والمكسيك والأرجنتين وأذربيجان، من أجل ترشيح طاقم حكما منهما للمباراتين.