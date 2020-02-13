شكرا لقرائتكم فايلر يخطط لإشراك بادجي أساسياً أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في إشراك السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر أساسيا في مباراة المصري المقرر لها غدا الجمعة والمؤجلة من الجولة السادسة من عمر الدوري المصري، بدلا من جونيور أجايي الذي لعب كرأس حربة صريح في مباراة فريقه الماضية ضد طلائع الجيش.

يأتي تفكير فايلر في منح الفرصة الكاملة لبادجي من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، في ظل إقدام الفريق الأحمر على مواجهات صعبة ضد الزمالك بالسوبر وقمة الدوري وضد صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يرغب المدرب السويسري لتجهيزه من أجل قيادة هجوم المارد الأحمر.

وشارك بادجي مع الأهلي احتياطيا ولم يسبق له المشاركة أساسيا منذ قدومه إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري، حيث شارك في مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني وبيراميدز وساهم في إحراز هدف بشباك الأخير وصناعة آخر.

واستبعد فايلر المهاجم السنغالي من قائمة فريقه الأخيرة لمواجهة طلائع الجيش لظروف عودته من السنغال وخشية تعرضه للإصابة بسبب الإرهاق.

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وقد تشهد مباراة المصري المشاركة الأساسية للدبابة السنغالية في قيادة هجوم الأهلي، لاسيما وأنه أحد اللاعبين الذين يعول عليهم الجهاز الفني للأحمر في صناعة الفارق وحل أزمة العقم التهديفي التي تواجه المهاجمين.

وأكد رينيه فايلر للجنة التخطيط بالأهلي أن الثلاثي حسام عاشور وصالح جمعة والأنجولي جيرالدو لن يكون لهم دور داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث لا يشارك عاشور وصالح نهائياً، في الوقت الذي حصل جيرالدو على بعض الفرص بعد الإصابات التي ضربت الخط الأمامي في نفس مركز جيرالدو ليضطر فايلر للاستعانة بخدماته أحياناً، ولكن هذا لا يمنع أن فايلر غير مقتع بجيرالدو والذي كان قاب قوسين أو أدني من الرحيل خلال الميركاتو الشتوى الجاري، إلا أن رفض اللاعب لعرض الصفاقسي التونسي حال دون رحيله.

ووضع مسئولو الاهلى خطة لإفساد مُخطط الزمالك بضم ثنائي الفريق وليد سليمان وحسام عاشور، والذين تنتهي عقودهما مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تجاهل إدارة الأهلي لتجديد عقد الثنائي، وعدم الحديث معهما حول تجديد تعاقدهما، الذى يتبقى فيه شهور قليلة، من أجل إقناعهما بارتداء التيشرت الأبيض الفترة المقبلة، حيث تحدث وسيط زملكاوي مع الثنائي لمعرفة رأيهما فى هذا الأمر، وأنهما سيتقاضيان عقود فئة أولى، إلا أنهما لم يحسما القرار النهائي حتى الآن، وتسيطر حالة من الضيق والغضب الشديد على الثنائي، بسبب تجاهل إدارة الأهلي لهما حتى الآن، وعدم الحديث معهما حول تجديد التعاقد، الذي أوشك على الانتهاء حتى هذه اللحظة لكن إدارة الأهلي ترفض إنتقال الثنائي للزمالك وقررت وضع خطة لمنع هذا السيناريو الصادم وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.