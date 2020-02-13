شكرا لقرائتكم فايلر يكشف لمسؤلي الأهلي سر تمسكه بـ شريف إكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منذ إعلان شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلي رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الجاري وهناك رفض قاطع من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لفكرة رحيل الحارس الدولي، رغم عدم اعتماد المدرب السويسري على إكرامى بشكل أساسي في المباريات، واعتماده الدائم والكلي على محمد الشناوى بشكل أساسي في جميع المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

ولكن السؤال ما هو سر تمسك فايلر بشريف إكرامي رغم عدم الاعتماد عليه؟

وأكد فايلر لإدارة الأهلي أن رحيل إكرامي سيمثل خسارة فادحة للفريق سواء على المستوى الفني أو النفسي خاصة وأنه واحد من أهم لاعبي الفريق أصحاب الخبرات العالية التي تساعد على تعليم كل من حوله من اللاعبين سواء الصغار منهم أو الصفقات الجديدة، مؤكداً أن التجديد للحارس الدولي يعد ضرورة مُلحة في الوقت الحالي.

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واستفسر مسئولو النادى الأهلى من شريف إكرامى عن حقيقة توقيعه لبيراميدز بعد نهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما أعلن الحارس رغبته فى الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة جديد فى الفترة المقبلة لعدم مشاركته بصفة أساسية مع المارد الأمر.

وعقد شريف إكرامى جلسة مع هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز شهدت إغراء الحارس الدولى بالتوقيع على عقود مع بيراميدز لمدة 3 سنوات على أن يحصل اللاعب على راتب سنوى قيمته 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، ومن المنتظر أن يحسم إكرامى وجهته فى الفترة المقبلة خاصة وإنه يمتلك أكثر من عرض ويقوم بدراستهم جميعًا للوقوف على أفضلهم.

وأكد إكرامى لإدارة الأهلى أنه لم يوقع لبيراميدز أو أى نادٍ آخر بعد، وأنه لايزال فى مرحلة التفكير لحسم وجهته المقبلة، خاصة أن استقراره على الرحيل جاء لعدم دخول الأهلى فى مفاوضات لتجديد عقده من ناحية ولرفضه الاستمرار فى الجلوس على دكة البدلاء من ناحية أخرى.