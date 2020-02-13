شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك.. الأبيض يبحث عن الهدف الخامس في تاريخه بالسوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تتجه أنظار الجماهير الأفريقية عامة وجماهير مصر وتونس خاصة نحو ملعب الغرافة القطرى، الذى سيستضيف كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجى التونسى المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة.
وتوج الزمالك بالسوبر الأفريقي 3 مرات في تاريخه وجاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدي الأهلى بهدف نظيف عام 1994، أما ثانى ألقابه كانت على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.
وسجل نادى الزمالك 4 أهداف فقط في كأس السوبر جاءت عن طريق أيمن منصور في شباك الأهلى، وكل من حازم إمام وعبد الحليم على ومحمد عبد الواحد.
وتنتظر جماهير الزمالك مباراة الترجى لإضافة هدافين آخرين لقائمة الأبيض في السوبر.
ويدخل الترجى التونسى اللقاء باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا لعام 2019 التي كانت على حساب الوداد المغربى، فيما تأهل الزمالك للمباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" على حساب نهضة بركان.
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